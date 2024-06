PSG : Mbappé le conseille pour l’équipe de France

Thibault Morlain

Au terme d’une saison aboutie sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a obtenu la plus belle des récompenses. En effet, l’ailier de 21 ans a été appelé par Didier Deschamps pour jouer l’Euro avec l’équipe de France. Une nouvelle aventure pour Barcola qui a pu compter sur les conseils de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ses coéquipiers au PSG.

Cela fait maintenant quelques jours que Bradley Barcola découvre le château de Clairefontaine. Sélectionné par Didier Deschamps, le joueur du PSG fait ses premiers pas avec l’équipe de France. Une adaptation pour laquelle il peut compter sur ses coéquipiers parisiens, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé notamment. Eux qui n’ont pas manqué de conseiller Barcola.

« Ils m’ont dit de rester le même »

Pour Téléfoot ce dimanche, Bradley Barcola a dévoilé ce que lui ont dit Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Ils m’ont dit de rester le même, de jouer avec les mêmes choses que je fais à Paris. Ils m’ont de rester le même, de ne pas en faire trop, de me donner à fond et que ça allait bien se passait », a raconté le joueur du PSG et de l’équipe de France désormais.

« Ecouter les conseils des joueurs qui sont là depuis longtemps »