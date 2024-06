PSG - Équipe de France : Il nage dans le bonheur avant l'Euro !

Benjamin Labrousse

Auteur d’une première saison très prometteuse sous les couleurs du PSG, Bradley Barcola sera du voyage en Allemagne. L’ailier de 21 ans a été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro avec l’équipe de France. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le néo-international Français s’est livré sur ses premiers pas à Clairefontaine.

Pur produit du centre de formation de l’OL, Bradley Barcola avait rejoint le PSG l’été dernier. Le club parisien, qui a déboursé 50M€ afin de signer l’ailier né en 2002, peut être satisfait de son investissement. Auteur d’une première saison très prometteuse chez les Rouge et Bleu , Barcola a été récompensé avec une convocation à l’Euro par Didier Deschamps. Auteur de ses premiers pas à Clairefontaine avec l’équipe de France, le joueur de 21 ans était présent en conférence de presse ce samedi afin d’évoquer sa sélection.

« J’ai jamais vraiment eu le sentiment de : “Oui, c’est possible que je fasse l’Euro”. En mars, quand le coach a dit qu’il me suivait, ça m’a vraiment poussé à me dire qu’il y avait quand même une petite possibilité. Du coup je me suis donné à fond pour arriver jusqu’ici » , a d’abord déclaré Bradley Barcola, relayé par l’Equipe .

