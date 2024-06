PSG : Deschamps avait vendu la mèche à Barcola

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de l’OL, Bradley Barcola découvre maintenant l’équipe de France. Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour la première fois afin de participer à l’Euro 2024, mais le sélectionneur des Bleus avait fait savoir à l’ailier âgé de 21 ans dès le mois de mars qu’il le suivait.

Didier Deschamps a réservé quelques surprises dans sa liste pour l’Euro 2024. Le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de rappeler N’Golo Kanté, absent depuis plus de deux ans, et a également convoqué pour la première fois le joueur du PSG Bradley Barcola.

Barcola savait que Deschamps le suivait

Âgé de 21 ans, l’ancien de l’OL avait jusque-là connu seulement les Espoirs. Bradley Barcola vit son premier rassemblement en équipe de France et va disputer sa première compétition internationale avec les Bleus . Mais dès le mois de mars, Didier Deschamps avait fait savoir à l’ailier du PSG qu’il l’observait.

«Il y avait quand même une petite possibilité»