Catastrophe au PSG, il avait tout prévu !

Titulaire de Luis Enrique tout au long de la première partie de saison, Milan Škriniar a été soudainement stoppé par une blessure à la cheville, qui a mis en danger sa présence à l’Euro. Initialement, le Slovaque était en effet censé être out plusieurs mois... mais il est finalement revenu à temps pour la dernière ligne droite avec le Paris Saint-Germain.

Avant son arrivée déjà, on se questionnait au sujet du physique de Milan Škriniar, qui a connu des gros problèmes au dos sur la fin de son aventure avec l’Inter. Mais ce n’est pas le dos qui a posé un problème au PSG, puisque le défenseur central de 29 ans a été touché à la cheville en janvier 2024 et a risqué de voir sa première saison parisienne se terminer prématurément.

« Au début, on me donnait 4 à 5 mois et j'ai réussi à récupérer au bout de deux mois et demi »

Dans un entretien publié ce vendredi par le site slovaque Sport.Aktuality.sk , Milan Škriniar est revenu sur cette période assez délicate. « Au début, on me donnait 4 à 5 mois et j'ai réussi à récupérer au bout de deux mois et demi. J'ai travaillé dur pour revenir. Je voulais aider l'équipe et aussi être prêt pour l'Euro. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir pu revenir plus tôt que prévu » a expliqué le joueur du PSG.

« Mon jeu est basé sur le physique, et quand je ne suis pas en bonne santé à 100 %, je ne peux pas performer à 100 % »