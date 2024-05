PSG : «Pas extraordinaire», Mbappé se fait tacler en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison décevante, malgré ses 44 buts, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Et durant toute la saison, le crack de Bondy a été pourtant plutôt épargné par les critiques. Johan Micoud s’étonne ainsi de cette situation, justifiant même la gestion de Luis Enrique avec son attaquant vedette.

Bien qu'il ait inscrit 44 buts, Kylian Mbappé n'a pas réellement réussi la meilleure saison de sa carrière, au point même d'avoir été moins utilisé par Luis Enrique, ce qui a créé la polémique. Mais Johan Micoud estime que l'attaquant français a été trop protégé.

PSG : Un transfert de longue date gâché par Luis Enrique ? https://t.co/8gW2I7pHZ9 pic.twitter.com/WAwID3XzwM — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«La saison de Mbappé n’est pas extraordinaire»

« La saison de Mbappé n’est pas extraordinaire et a été masquée par ses buts. Il y a des matchs où il passait inaperçu. On en a plus parlé par rapport au fait qu’il jouait moins… mais il jouait moins parce qu’aussi il n’était pas performant ! Luis Enrique avait sûrement l’autorisation de le sortir s’il était mauvais… Ce qu’il a fait ! Il ne le sortait pas parce qu’il faisait des grands matchs. S’il faisait des grands matchs, pas sûr qu’il aurait voulu le sortir », lâche l’ancien joueur au micro de La Chaîne L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Continuez à le protéger !»