PSG : Mbappé en pleine déprime ? Deschamps a la solution

Entre ses problèmes contractuels avec le PSG, la pression médiatique autour de son avenir et le fait d’avoir été baladé sur le front de l’attaque de l’équipe parisienne par Luis Enrique, Kylian Mbappé a vécu une saison éprouvante tant sportivement que psychologiquement. L’équipe de France aurait même noté une certaine lassitude mentale pendant le dernier rassemblement. Didier Deschamps aurait la recette pour inverser la tendance d’ici l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet)

Kylian Mbappé a régulièrement été décisif en équipe de France, même quand cela allait moins bien pour lui au PSG de par son positionnement ou le niveau affiché par le club parisien. Cependant, pendant le rassemblement du mois de mars, le capitaine des Bleus a été muet face à l’Allemagne (0-2) et contre le Chili (3-2). Et ce, bien qu’il ait été aligné dans sa position préférentielle dans le couloir gauche lorsque Luis Enrique l’a beaucoup utilisé à la pointe de l’attaque au PSG.

Une lassitude psychologique pour Mbappé au PSG cette saison ?

D’après L’Équipe , les performances de Kylian Mbappé pendant la trêve internationale de mars auraient poussé l’environnement de l’équipe de France à s’interroger sur une éventuelle lassitude psychologique de Mbappé. Une déprime en soit. Même si le joueur le nie et que son clan a créé une bulle protectrice autour de lui, le quotidien sportif souligne dans ses colonnes ce mercredi à quel point la saison a été éprouvante pour Kylian Mbappé sur le plan psychologique.

Décevant avec les Bleus en mars, Mbappé va se faire aider par Deschamps !