Mbappé - PSG : Une bataille judiciaire fait rage en coulisses !

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé avaient tous deux fait savoir à des moments différents qu’ils refusaient de terminer leur collaboration par un départ du joueur en tant qu’agent libre, c’est ce chemin que le feuilleton a pris. De quoi créer des tensions et des punitions économiques qui seraient à ce jour au cœur de discussions entre les avocats des deux parties. Explications.

Kylian Mbappé s’en va libre de tout contrat après sept années passées au PSG. Et cette décision, Nasser Al-Khelaïfi l’aurait encore en travers la gorge. L’Équipe annonce ce mercredi que le président du Paris Saint-Germain n’aurait toujours pas digéré le refus de Mbappé d’activer la clause présente dans son contrat l’été dernier afin de prolonger son bail d’une saison, soit jusqu’au 30 juin 2025.

Différend économique entre le PSG et Mbappé ?

L’Équipe assure que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait absolument pas aimé le fait de voir partir le meilleur buteur de l’histoire du PSG en ne recevant pas le moindre retour sur l’investissement de 180M€ pour son transfert en 2018 après son prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire ni la prime de fidélité de 80M€ que Kylian Mbappé refusait de toucher s’il ne prolongeait pas son contrat. Mais le PSG l’a tout de même versée en raison du refus du Real Madrid de le faire, le club parisien ne souhaitant pas que ce soit Mbappé en personne qui paie de sa poche au moment de plier bagage. Mais depuis, le Paris Saint-Germain ne lui aurait pas soumis une prime équivalente à la somme de 80M€ en février dernier ni son salaire du mois d’avril.

Le représentant judiciaire du PSG et l’avocat de Mbappé ont posé leurs conditions !

Ce qui aurait entraîné un conflit judiciaire entre le PSG et le clan Mbappé. Chaque partie serait représentée par un avocat. Celui du Paris Saint-Germain aurait pour but d’obtenir de manière manuscrite un accord concernant l’engagement pris par le joueur l’été dernier au niveau de ladite prime. Du côté de Kylian Mbappé et de son entourage, on assure que le plan serait de récolter le salaire manquant et la prime que le PSG lui avait promise.