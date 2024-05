PSG : Avant son départ, Mbappé reçoit un beau cadeau

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de s’en aller. En fin de contrat le 30 juin prochain, le numéro 7 devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid, lui dont l’ultime saison parisienne n’aura pas été de tout repos. Malgré tout, le Français a reçu un prix important ce mardi.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Samedi dernier, à l’occasion de la finale de la Coupe de France face à l’OL (1-2), l’attaquant de 25 ans s’est octroyé un dernier trophée avec le club parisien, mais a également disputé son dernier match chez les Rouge et Bleu . Car le 10 mai dernier, Mbappé officialisait son départ du PSG en fin de saison à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Que retenir de la dernière saison de Kylian Mbappé à Paris ? Une chose est sûre, l’attaquant français a vécu un exercice 2023-2024 très particulier. Entre un été agité où ce dernier avait été placé dans le loft des indésirables, jusqu’à ses deux matchs peu réussis en demi-finale de la Ligue des Champions, Mbappé aura parfois déçu. Cependant, pour la cinquième fois consécutive, le Bondynois a été élu meilleur joueur de Ligue 1…

🏆 Congratulations to KYLIAN MBAPPÉ on winning the Globe Soccer Award for KAFD BEST MEN'S PLAYER! 👏#RoadToDubai #KAFD #HotelCaladiVolpe #SmeraldaHolding@KMbappe @KAFD @dubaisc pic.twitter.com/Y1HNAHw2T7