PSG : Mbappé a tout arrêté depuis six mois, Riolo balance

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques mois qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Depuis cette annonce, le numéro 7 parisien n'est plus le même. Comme l'a indiqué Daniel Riolo, Kylian Mbappé a tout lâché parce qu'il a eu des problèmes personnels.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large après sa septième saison à Paris. En effet, l'attaquant de 25 ans va changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise.

Mercato - PSG : C'est décidé, il veut quitter Paris ! https://t.co/7mjOdj4NsP pic.twitter.com/7vAvJnKPZG — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Des problèmes personnels pour Mbappé ?

S'il a annoncé son départ publiquement il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait déjà communiqué son choix à Nasser Al-Khelaïfi il y a plusieurs mois. D'ailleurs, depuis qu'il a scellé son avenir auprès de son président, le numéro 7 du PSG n'est plus dans son assiette, réalisant des performances plus que moyennes. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé a tout lâché il y a six mois, et ce, parce qu'il a eu des problèmes personnels.

«Il a vraiment tout lâché»