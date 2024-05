PSG : Al-Khelaïfi a menti, Riolo se lâche en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'heure est au bilan. Le PSG a clôturé sa saison sur une nouvelle victoire en Coupe de France, la quinzième de son histoire. Après le Trophée des champions et la Ligue 1, le club parisien remporte un nouveau titre, qui satisfait amplement Nasser Al-Khelaïfi. Mais de son côté, Daniel Riolo refuse de se contenter de ce all-in national.

Présent à Lille samedi dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait le sourire. Le président du PSG a assisté à la victoire de son équipe face à l'OL (2-1) en finale de la Coupe de France. Un nouveau trophée pour le club parisien, qui enchaîne les titres nationaux. Pour la Ligue des champions, les célébrations attendront. Le PSG a craqué en demi-finale face à un adversaire pourtant à sa portée : le Borussia Dortmund.

Trois trophées, Al-Khelaïfi s'en satisfait

Mais cette élimination semble avoir été vite digérée par Al-Khelaïfi. « On est très fier. C’est une très belle saison. Le meilleur, c’est de finir la saison avec un trophée, la Coupe de France, la quinzième. Cette année, on a remporté trois trophées pour notre club, pour notre histoire, pour nos supporters. Je veux remercier le coach, le staff, les joueurs, tout le monde parce que cela a été une magnifique saison » a confié le président du PSG, avant de se projeter sur la prochaine saison, qui se fera sans Kylian Mbappé. « On veut continuer à travailler comme ça, on travaille pour la prochaine sais o n » a-t-il lâché à PSG TV.

« La sincérité, ce n'est pas le maître mot de ce club »