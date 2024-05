Mbappé : Le Real Madrid fait capoter le plan à 80M€ du PSG ?

Thomas Bourseau

Au cours de l’été 2023, Kylian Mbappé s’était mis d’accord avec le PSG sur le fait qu’il n’accepterait pas sa prime de fidélité de 80M€ en cas de non prolongation au club. Néanmoins, le Paris Saint-Germain a tout de même fini par lui verser la prime à la suite de l’annonce de son départ en interne à cause du refus du Real Madrid de débourser la prime de sa poche. Explications.

L’été 2023 a été plus que chaud entre le PSG et Kylian Mbappé. Et pour cause, dès le mois de juin, un courrier envoyé par le clan Mbappé au Paris Saint-Germain mettait le feu aux poudres. Par ledit courrier, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale annonçait sa décision de ne pas activer la clause présente dans le contrat signé au printemps 2022 pour rallonger son bail d’une saison soit jusqu’à l’été 2025. Un choix qui a mis Nasser Al-Khelaïfi dans une colère noire. Au moment de présenter Luis Enrique comme étant le nouvel entraîneur du PSG, le président parisien affirmait que Mbappé ne partirait pas libre et qu’il était clair que s’il ne prolongeait pas, il serait vendu avant la fin du mercato de l’été dernier.

Mbappé avait fait une promesse au PSG, le Real Madrid n’allait pas la tenir

Écarté du groupe professionnel pendant une quinzaine et donc de la tournée de pré-saison en Asie, Kylian Mbappé a finalement trouvé un terrain d’entente avec le PSG à la mi-août grâce à un plan originalement proposé par le joueur en question. Selon L’Équipe , le projet du principal intéressé était de renoncer à la prime de fidélité de 80M€ s’il finissait par ne pas prolonger son contrat afin que le Paris Saint-Germain ne se sente pas financièrement lésé dans l’opération.



Et c’est en substance le discours que tenait Mbappé en janvier dernier après le sacre du PSG au Trophée des champions. D’ailleurs, en octobre 2023, divers médias confirmaient que la prime de 80M€ n’avait pas été déboursée par le PSG à son attaquant star. Mais tout changea au mois de février avec l’annonce de Kylian Mbappé en coulisses : c’était décidé, il ne prolongera pas. Et surprise, le PSG lui versait alors la prime de fidélité, mais pour quelle raison ?

Le Real Madrid n’est pas entré dans le jeu du président, Al-Khelaïfi a payé les 80M€ à Mbappé