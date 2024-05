Mbappé : Le Real Madrid a refait le coup ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est une institution et ils sont peu à pouvoir lui dire non. Kylian Mbappé l’a déjà fait en 2017 pour rejoindre le PSG et en 2022 pour y signer une prolongation de contrat. Cet été, il semble que ce soit la bonne pour le capitaine de l’équipe de France qui pourrait avoir été influencé par Vinicius Jr comme ce fut le cas avec Jude Bellingham l’été dernier et Eduardo Camavinga en 2021.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire s’est terminée avec un titre de champion de France, une Coupe de France, mais une désillusion en demi-finale de Ligue des champions. Afin de remporter la Coupe aux grandes oreilles après de multiples échecs à l’AS Monaco et surtout au Paris Saint-Germain, ce sera du côté du Real Madrid, quand bien même Mbappé a refusé de publiquement annoncer son départ pour le club merengue samedi soir pendant sa dernière.

«Bellingham ? Je lui envoyais des messages depuis des mois !»

Mais quoi qu’il arrive, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. L’été dernier, Vinicius Jr avait convaincu Jude Bellingham de signer à la Casa Blanca en inondant son téléphone de messages de manière récurrente comme il le confiait à France Football cette saison. « On est vraiment heureux qu'il ait signé. Je lui envoyais des messages depuis des mois ! Je disais : "c'est la meilleure équipe du monde". Je savais que d'autres équipes le voulaient. Juni (Calafat, l'homme fort du recrutement au Real Madrid) est devenu un ami et il sait que si je peux donner un petit coup de main, je le ferai. J'ai fait pareil avec Camavinga. Je lui envoyais des messages, il est venu, et il a gagné la Ligue des Champions. Espérons que ça soit la même chose pour Jude. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais très envie qu'il nous rejoigne. Je le voyais jouer, et comme j'ai envie d'évoluer avec les meilleurs, c'était une évidence. Jude est l'un des meilleurs du monde et toute l'équipe l'adore. Il marque des buts, il est heureux. Il a choisi le meilleur club ».

Bis repetita avec Kylian Mbappé ?