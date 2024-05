L’OM va boucler une arrivée «inespérée» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Jean-Louis Gasset, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau coach et a rapidement fait de Paulo Fonseca sa priorité. Un dossier rendu très complexe par l’absence de qualification européenne. Malgré tout, le club phocéen serait tout de même proche de boucler la signature de Sergio Conceiçao. Ce qui impressionne Walid Acherchour.

L'OM semble avoir trouvé son nouvel entraîneur. En effet, après avoir échoué à convaincre Paulo Fonseca, le club phocéen se tourne vers Sergio Conceiçao, qui va quitter le FC Porto. Walid Acherchour, qui confirme que les négociations sont bien avancées, assure également que ce serait un très gros coup pour l'OM.

Conceiçao, le gros coup de l'OM ?

« Conceiçao, ça avance très bien. Le board de l’OM le voulait dans un premier temps. Ils avaient sondé son entourage si Conceiçao était intéressé par l’OM après janvier. Mais à ce moment, il était encore avec l’ancien président de Porto et il se voyait y prolonger. Il avait donc recalé l’OM. Mais Villas-Boas a été élu président, et depuis tout a changé. Il est très emballé par Marseille, pour l’instant tout colle. Je ne serai pas surpris que ça se concrétise dans les prochains jours », prédit le journaliste au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

« Si l’OM arrive à le convaincre, ce serait inespéré»