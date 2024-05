L'OM a choisi son nouvel entraîneur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête dans son nouvel entraîneur, l'OM a accéléré sur le dossier Sergio Conceiçao, la nouvelle priorité de la direction olympienne depuis que Paulo Fonseca se rapproche de l'AC Milan. Et visiblement, les discussions avancent même dans le bon sens. Le Portugais semble clairement se diriger vers Marseille.

La priorité de l'OM est de trouver un nouvel entraîneur. Et pour cause, Jean-Louis Gasset a mis fin à sa mission qui s'achevait à l'issue de la saison. Comme révélé par le10sport.com, la priorité de Pablo Longoria a d'abord été Paulo Fonseca, mais l'entraîneur du LOSC va finalement s'engager avec l'AC Milan. Une concurrence qui rendait ce dossier très compliqué pour l'OM. Mais le club phocéen a déjà trouvé son plan B, et cela semble aller très vite.

Longoria et Benatia très confiants pour Conceiçao

En effet, c'est désormais Sergio Conceiçao la grande priorité de l'OM. Comme révélé par le10sport.com, une rencontre a déjà eu lieu avec l'actuel coach du FC Porto. Et tout s'est accéléré ces dernières heures. A tel point que selon les informations de La Minute OM , l'arrivée de Sergio Conceiçao est en bonne voie. Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient désormais très optimiste pour la signature du Portugais. Une tendance d'ailleurs confirmée par Walid Acherchour.

«Je ne serai pas surpris que ça se concrétise dans les prochains jours»