PSG : Une recrue balance tout sur son calvaire

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier à la fin de son contrat avec l’Inter, Milan Škriniar n’a pas vraiment convaincu tout le monde, gêné notamment pas des pépins physiques. Dans une longue interview accordée à un média slovaque, le défenseur central s’est confié au sujet de sa première saisons au Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs en Serie A, Milan Škriniar devait devenir l’un des piliers du PSG de Luis Enrique. Pourtant, s’il a beaucoup joué lors de la première partie de saison, l’international slovaque de 29 ans a peu à peu perdu du terrain et cet hiver a même vu la jeune recrue brésilienne Lucas Beraldo lui passer devant.

« Pendant que j'allais bien, j'étais l'un des joueurs les plus occupés du PSG »

Dans une longue vidéo diffusée sur le site Sport.Aktuality.sk , il s’est confié au sujet de sa toute première saison au PSG, faite de hauts et de bas. « Je diviserais la saison en deux moitiés, une partie avant et une après la blessure » a déclaré Škriniar, blessé à la cheville en janvier dernier. « Pendant que j'allais bien, j'étais l'un des joueurs les plus occupés du PSG. Tout était super. J'ai joué, nous avons bien joué, nous avons gagné. Une malheureuse blessure à la cheville est arrivée et cela m'a un peu ralenti ».

« Quand je regarde spécifiquement la deuxième partie de saison, je ne suis pas très satisfait »