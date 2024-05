PSG : Deschamps annonce la couleur pour la première de Barcola

La rédaction

La tension monte à Clairefontaine. Ce mercredi, les joueurs de l’équipe de France ont rejoint le château, en vue de débuter la préparation pour l’Euro 2024. Avant le coup d'envoi de la compétition, les Bleus joueront deux matchs amicaux. Un premier face au Luxembourg, le 5 juin, puis un second contre le Canada, le 9. L’occasion pour Didier Deschamps de voir évoluer Bradley Barcola sous le maillot tricolore, lui qui s’apprête à connaître ses premiers minutes en sélection nationale.

Parmi les surprises concoctées par Didier Deschamps lors de l’annonce de sa liste pour l’Euro 2024, figurait Bradley Barcola. Si le joueur du PSG sort d’une saison brillante avec le club parisien, peu s’attendaient à voir le sélectionneur de l’équipe de France prendre le risque d’incorporer une toute nouvelle tête dans son groupe avant de disputer un tournoi majeur. C’est le choix qu’a fait l’ancien entraîneur de l’OM, qui s’est d’ailleurs exprimé sur la première de Barcola avec les Bleus.

Mbappé : Deschamps annonce la couleur au Real Madrid ! https://t.co/dskjfYpwfS pic.twitter.com/sQRyWLnZcF — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« l'étape est franchie, c'est le cas de Bradley aujourd’hui »

Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a été questionné sur la présence de Bradley Barcola dans le groupe pour la première fois de sa carrière. Le sélectionneur a d’abord insisté sur le fait que l’attaquant du PSG devrait bien s’intégrer parmi les 25 éléments présents pour ce rassemblement : « C omme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoirs, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d'y rentrer. Puis l'étape est franchie, c'est le cas de Bradley aujourd'hui. Il est d'un naturel décontracté, il connaît tous les joueurs, certains très bien via le club ou la sélection de jeunes. »

« J'ai confiance en lui et que je compte sur lui. »