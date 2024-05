Révolution au PSG, le boss récompensé

Benjamin Labrousse

Depuis l’été dernier, la direction du PSG a complètement chamboulé son mode de fonctionnement. Sous l’impulsion du président Nasser Al-Khelaïfi, le club parisien se veut désormais plus patient, sans se montrer moins ambitieux pour autant. Également président de l’ECA (Association Européenne des Clubs), Al-Khelaïfi a reçu une récompense ce mardi soir.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Depuis peu, le club parisien a drastiquement modifié sa manière de fonctionner. Exit les stars et les guerres d’ego, Paris fait désormais confiance à des jeunes joueurs à fort potentiel, le tout sous la houlette d’un coach expérimenté en la personne de Luis Enrique. Cette véritable révolution interne, le PSG la doit également à son président Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi très sollicité cette saison

Ces dernières saisons, le boss parisien a été sollicité à de nombreuses reprises. Qu’il s’agisse du Campus PSG (nouveau centre d’entraînement parisien), de la question du rachat du Parc des Princes auprès de la mairie de Paris, ou encore de l’apaisement des tensions avec Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a été sur tous les fronts. Cela a été le cas pour le PSG, mais également pour le football européen. Président de l’ECA ( Association Européenne des Clubs), le dirigeant qatari s’est une nouvelle fois mué en grand rempart au projet titanesque de la Super League, qui a surgi de nouveau en décembre dernier…

🏆 Congratulations to NASSER AL-KHELAIFI on winning the #GlobeSoccer FOOTBALL LEADERSHIP AWARD! 👏#KAFD #HotelCaladiVolpe #SmeraldaHolding@KAFD pic.twitter.com/UySRbeVg4I — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

« Il représente ce que nous avons fait depuis 13 ans avec le PSG »