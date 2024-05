Mbappé puni, un coup à la Ibrahimovic au PSG ?

Thomas Bourseau

Pourtant incontournable en première partie de saison, Kylian Mbappé a été beaucoup moins utilisé depuis qu’il a partagé en interne sa décision de partir en février. Dès lors, il n’aurait pas perçu une prime qui lui était due dans la foulée et n’a pas été payé en avril par le PSG. Ce que Zlatan Ibrahimovic a vécu par le passé avant son départ libre.

Affichant un sourire en coin au moment de lâcher une punchline à SFR Sports en 2016 en réponse à ce qui lui manquait le plus au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic expliquait avoir le même problème actuel que Kylian Mbappé. « Mon dernier salaire avec le PSG. Voilà ce qui me manque ». Et pour cause, alors qu’il va quitter le PSG libre cet été comme Ibrahimovic avant lui, Mbappé n’aurait pas perçu son salaire du mois d’avril si l’on en croit les informations communiquées par L’Équipe . En outre, la prime de février que Mbappé aurait dû percevoir et qui lui aurait rapporté 80M€.

Pas de salaire pour Mbappé comme Ibrahimovic, voilà pourquoi !

Et il se pourrait que dans le cas de figure de Kylian Mbappé, il y ait un lien indirect avec Florentino Pérez. Nasser Al-Khelaïfi aurait de plus en plus de mal avec le président du Real Madrid depuis plusieurs années. A commencer par l’épisode de la Super Ligue en 2020, le patron du club merengue la promouvant lorsque le président du Paris Saint-Germain s’y opposant fortement à l’image de l’UEFA.



L’Équipe souligne que la fin du mercato estival de 2021 a confirmé un peu plus les frictions entre les présidents du PSG et du Real Madrid lorsque la Casa Blanca a tenté de chiper Mbappé dans les derniers jours du marché des transferts. L’Équipe explique dans ses colonnes du jour ce mercredi que le plan originel d’Al-Khelaïfi aurait été de faire payer la prime de fidélité de 80M€ de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais Florentino Pérez aurait clairement fait savoir qu’il ne s’y résoudrait pas, estimant que ce n’était pas à lui de régler la note pour un joueur qui allait rejoindre son club en tant qu’agent libre.

En plus du salaire, Mbappé a moins joué depuis l’annonce de son départ en interne