Mercato : Une star du Real Madrid condamnée à un grand sacrifice pour Mbappé ?

Alexis Brunet

Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait bientôt rejoindre le Real Madrid. Le champion du monde viendra renforcer l'attaque madrilène déjà très bien pourvue. Il devra notamment cohabiter avec Vinicius qui est la star offensive du Real. Malgré ce statut, le Brésilien va sans doute devoir laisser son côté gauche au Français.

Samedi dernier, Kylian Mbappé a disputé son dernier match avec le PSG. En effet, l'attaquant avait annoncé préalablement son départ du club de la capitale. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Français devrait maintenant prendre le chemin du Real Madrid.

Le Real Madrid est bien doté en attaque

Kylian Mbappé va donc renforcer l'attaque du Real Madrid, qui est déjà impressionnante. En effet, Carlo Ancelotti peut déjà compter sur Vinicius qui brille depuis quelques saisons, mais aussi sur Rodrygo, Güler, Diaz, Joselu ou bien Bellingham. Le champion du monde 2018 va donc devoir trouver sa place dans tout ce beau monde.

Vinicius va devoir laisser le côté gauche à Mbappé