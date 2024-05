Real Madrid : Les révélations de la presse espagnole sur la future maison de Mbappé

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé préfère pour le moment garder le mystère concernant son prochain club après le PSG, on se doute bien qu’il va finir par s’engager très prochainement avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France va donc poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole où il va donc poser ses valises. Cela ferait maintenant plusieurs semaines que Kylian Mbappé s’est mis en quête d’une maison à Madrid et voilà que la presse ibérique fait certaines révélations sur ce dossier.

C’est un chapitre de 7 ans qui se referme pour Kylian Mbappé. Ce dernier en a fini avec le PSG et il s’apprête désormais à débuter un nouveau défi. On ne sait toujours pas officiellement où le capitaine de l’équipe de France jouera la saison prochaine, mais sa prochaine arrivée au Real Madrid est un secret de Polichinelle. Kylian Mbappé doit ainsi s’engager d’ici quelques semaines avec les Merengue et s’installer à Madrid. En Espagne, on parle d’ailleurs beaucoup du futur logement du prochain protégé de Carlo Ancelotti.

Mbappé conseillé par Sergio Ramos

Deux quartiers de Madrid se dégageaient pour Kylian Mbappé dans la quête d’un logement : La Moraleja et La Finca. Selon les informations de AS , le futur ex-joueur du PSG aurait pris sa décision et c’est du côté de la Moraleja qu’il s’apprêterait à s’installer. Un choix à propos duquel Kylian Mbappé aurait été aidé… par un certain Sergio Ramos. Les deux joueurs se sont connus au PSG et ont noué une belle amitié. Le Français s’est donc servi de cette relation et du passé de l’Espagnol en tant que joueur du Real Madrid pour obtenir de précieux conseils.

Une question de golf pour la future maison de Mbappé ?

Kylian Mbappé va donc vivre d’ici peu dans le quartier de La Moraleja. Un choix du futur joueur du Real Madrid qui aurait été influencé par deux facteurs. Le premier, la proximité de Valdebedas, le centre d’entraînement de la Casa Blanca. Le deuxième est en revanche beaucoup plus étonnant. Ainsi, Mbappé aurait été influencé pour s’installer à La Moraleja pour une question… de golf. Passionné par ce sport, le capitaine de l’équipe de France aurait d’ailleurs entamé les premières démarches pour rejoindre le Club La Moraleja.