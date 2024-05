Mercato : Après Kroos, il annonce sa retraite au Real Madrid

Hugo Chirossel

Arrivé il y a 10 ans en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos a décidé d’arrêter sa carrière après l’Euro 2024. Si l’Allemand va dire stop, Luka Modric quant à lui semble prêt à prolonger pour une saison supplémentaire. S’il veut lui aussi raccrocher les crampons au Real Madrid, cela ne devrait pas être pour cette année.

Après avoir fait ses adieux au Santiago Bernabéu samedi lors de la dernière journée de Liga, Toni Kroos va disputer son dernier match sous le maillot du Real Madrid samedi, à l’occasion de la finale de la Ligue des champions. Le milieu de terrain âgé de 34 ans mettra un terme à sa carrière après l’Euro 2024, ce qui ne devrait pas être le cas de Luka Modric.

« J'ai le physique et le football pour continuer dans l'élite »

« Je ne peux pas dire combien de temps. Je dois y aller petit à petit. Tel que je me sens aujourd'hui, j'ai le physique et le football pour continuer dans l'élite, je n'en doute pas », a déclaré Luka Modric, dans un entretien accordé à la COPE . « Beaucoup de gens parlent de l'âge et c'est ennuyeux. Le plus important, c'est ce que vous faites sur le terrain et si vous voyez que vous pouvez être bien physiquement (...) Je me sens très bien, avec de la force, mais cela peut changer dans six mois et si je vois que ce n'est pas le cas, je serai le premier à dire non . »

« J'aimerais prendre ma retraite à Madrid »