Real Madrid : Le prochain transfert de Mbappé déjà révélé

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. A 25 ans, le capitaine de l’équipe de France devrait rester un moment chez les Merengue. Pour autant, Mbappé pourrait ne pas y terminer sa carrière. Où pourrait-il alors aller après le Real Madrid ? Un de ses anciens coéquipiers à l’AS Monaco a une petite idée.

Kylian Mbappé l’a officialisé via ses réseaux sociaux, il quitte le PSG. La fin d’un chapitre de 7 ans pour l’international français. Et s’il garde pour le moment le mystère concernant son prochain, il n’y a que très peu de doutes, si ce n’est même aucun, sur le fait qu’il rejoindra le Real Madrid à compter de la saison prochaine. Pour combien de temps ? Mbappé pourrait encore connaitre un autre club après la Casa Blanca et son avenir pourrait alors s’écrire… en Italie.

« Je pense qu'après le Real Madrid, il ira à Milan »

Evoluant aujourd’hui au FC Schifflange au Luxembourg, Nabil Dirar a évolué avec Kylian Mbappé à l’AS Monaco. Se confiant à Gianluca Di Marzio, le Marocain a fait part de son pari pour le prochain club du Français après le Real Madrid, tablant alors sur un départ… au Milan AC. « Je confirme que Kylian a toujours eu beaucoup de chaussettes et de maillots du Milan AC. Je pense qu'après le Real Madrid, il ira à Milan et quand il le fera, il ne sera pas trop vieux. S'il continue à envoyer des signaux d'amour à Milan, c'est évident. qu'un jour il ira. Alors Milan, c'est une belle ville où on peut bien manger », a expliqué Dirar.

« Ma connexion avec Milan est spéciale »