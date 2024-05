Mercato : Une star du Real Madrid a influencé Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est officiellement terminé. L’histoire a touché à sa fin avec un titre de Coupe de France samedi dernier. Son départ pour le Real Madrid n’est plus qu’une question de jours désormais. Star de l’attaque merengue, Vinicius Jr n’a clairement pas fermé la porte au capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé va vivre son rêve d’enfant cet été. Après avoir pris la décision de prolonger son contrat au PSG au printemps 2022 alors qu’il avait réclamé un bon de sortie aux dirigeants du Paris Saint-Germain un an plus tôt à son retour de l’Euro à l’été 2021, Mbappé a officiellement annoncé son départ du Real Madrid à l’intersaison. Et ce, par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 10 mai dernier.

Vinicius Jr : «je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs du monde».

Bien qu’il ait décidé de garder pour lui sa prochaine destination, sa mère et agente Fayza Lamari ne manquait pas la semaine dernière d’indirectement vendre la mèche en répondant aux personnes présentes à la sortie du restaurant du VIIIème arrondissement de Paris où Mbappé faisait sa soirée d’adieu que tout le monde savait où son fils allait rebondir. Laissant clairement entendre que ce sera le Real Madrid. Dernièrement, Vinicius Jr faisait passer le message suivant. « Il faut voir avec le président. Il les signe tous. Que Kylian puisse décider de son avenir rapidement et qu'il puisse choisir le meilleur pour lui. Mais moi, je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs du monde ».

Mbappé - PSG : Le Real Madrid lâche sa réponse https://t.co/Aa4iOXtn0W pic.twitter.com/qPCxCtZ1qW — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

«Il a dit au revoir au PSG. S'il vient, ce sera une bonne chose pour nous»