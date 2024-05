Mercato : Vitinha flambe, le PSG cherche son remplaçant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa deuxième saison dans la capitale, Vitinha a marqué les esprits devant la défense, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique qui ne tarit pas d’éloges à son égard. Mais le rôle du milieu portugais devrait évoluer à la reprise, incitant le PSG à lui chercher un remplaçant en tant que 6.

Recruté à l’été 2022, Vitinha s’est imposé comme une pièce maîtresse du PSG, capable de combler l’absence de Marco Verratti et en se montrant bien plus décisif que son ancien coéquipier parti au Qatar, avec 9 buts au compteur. « Pour moi, c'est le joueur de la saison , s’enflammait Luis Enrique après la finale de la Coupe de France contre l’OL (2-1). Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c'est le meilleur de toute l'équipe et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais lui, il est exceptionnel ». La saison prochaine, le rôle de l’international portugais devrait évoluer.

Départ de Mbappé : Que doit faire le PSG ? https://t.co/FRImr38z1o pic.twitter.com/5F16dhc9bm — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Le PSG cherche un numéro 6 qui a un peu le profil de Vitinha »

« Son positionnement comme 6, ce n’est pas ce qui est prévu pour la saison prochaine , a confié le journaliste du Parisien Marc Mechenoua sur France Bleu. Ils cherchent un numéro 6 qui a un peu le profil de Vitinha, petite taille qui est capable de distribuer le jeu. Ça veut dire que la saison prochaine, je pense qu’on va le revoir un poil plus haut, mais il a tellement fait forte impression que c’est dans son profil qu’on recherche à ce poste. »

Un nouveau rôle pour Vitinha