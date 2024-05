Mercato - PSG : Xavi Simons a choisi son prochain club !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Xavi Simons agite le PSG. Le club de la capitale aimerait pouvoir compter sur le Néerlandais pour la saison prochaine, mais ce dernier ne l'entendrait pas de cette oreille. Le milieu offensif ne souhaiterait pas revenir à Paris et il aurait décidé de jouer pour le FC Barcelone. Simons rêverait même de pouvoir évoluer pour l'équipe première du Barça.

Cet été, Luis Campos ne devrait pas prendre beaucoup de vacances. Le conseiller football du PSG va devoir gérer le mercato du club de la capitale et notamment trouver un remplaçant de qualité à Kylian Mbappé. Plus globalement, Paris aimerait mettre la main sur un joueur par ligne. Il faudra aussi vendre certains éléments et gérer au mieux les retours de prêt.

Xavi Simons est espéré au PSG

Le PSG pourrait être tenté de confier la succession de Kylian Mbappé à Xavi Simons. Le Néerlandais, sous contrat avec Paris jusqu'en 2027, a impressionné cette saison du côté du RB Leipzig et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur lui la saison prochaine à Paris. Toutefois, c'est au joueur qu'appartiendra le choix final pour son avenir et le club de la capitale pourrait bien ne pas être l'heureux élu.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait une grande demande au Real Madrid ! https://t.co/IYlB0RzVh2 pic.twitter.com/H7qqymgrop — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Simons rêve de revenir au Barça