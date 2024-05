Mercato : Le PSG va perdre de l’argent sur un transfert ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG a été plutôt mouvementé l'été dernier. Le club de la capitale avait bouclé une bonne dizaine d'arrivées, dont le retour de Xavi Simons prêté dans la foulée au RB Leipzig. Luis Enrique souhaite récupérer le crack néerlandais pour la saison prochaine. Cependant, un départ n'est pas écarté pour le crack et il pourrait même coûter de l'argent au PSG.

L’été dernier, le PSG s’est montré plutôt actif sur le mercato. Avec les départs des stars comme Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour les remplacer. Les Rouge-et-Bleu ont notamment fait revenir Xavi Simons, qui était parti libre au PSV Eindhoven.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé est acté à 100% https://t.co/slaKDYf8YQ pic.twitter.com/qeNMVi4NHY — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Le PSG a récupéré Xavi Simons pour seulement 4M€

Le PSG avait activé sa clause de rachat de 4M€ et l’a ensuite prêté au RB Leipzig. En Bundesliga, Xavi Simons a brillé. Luis Enrique souhaite donc le récupérer cet été pour remplacer Kylian Mbappé comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais Xavi Simons n’est pas encore certain de vouloir rester, et son départ pourrait coûter de l’argent au PSG.

Paris obligé de «verser de l'argent au PSV» ?