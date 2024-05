Mercato - FC Nantes : Un transfert en Arabie Saoudite après la polémique ?

Arnaud De Kanel

Maintenu en Ligue 1, le FC Nantes a les yeux rivés sur le mercato estival et prépare d'importants mouvements. Au cœur de la polémique après avoir à nouveau refusé de porter un maillot luttant contre l'homophobie, Mostafa Mohamed devrait quitter les rives de la Loire cet été. L'Arabie Saoudite pourrait être sa prochaine destination.

Le FC Nantes a une nouvelle fois évité la catastrophe de justesse. Les Canaris se sont maintenus mais cela ne gommera pas les gros problèmes auxquels ils font face. Les dirigeants sont attendus au tournant sur le mercato pour renforcer l'effectif. Cela passera également par des départs. En pleine polémique, Mostafa Mohamed pourrait plier bagages.

Le FC Nantes prépare un transfert retentissant... à l'OL ? https://t.co/zqzhF4Sctq pic.twitter.com/a6K7O8l1uS — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Mohamed sur le départ

L'attaquant égyptien a encore fait parler de lui en refusant de porter le maillot orné d'un patch qui lutte contre l'homophobie. Le divorce entre le joueur et le FC Nantes est consommé et il devrait être officialisé cet été. Mostafa Mohamed pourrait notamment filer en Arabie saoudite.

«Il y a un intérêt marqué de la part des clubs du Golfe»