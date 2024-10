Transfert inattendu à l’OM, Pogba confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À la surprise générale, l’OM a bouclé mi-septembre le recrutement d’Adrien Rabiot qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. Un coup audacieux et pour le moins inattendu, notamment pour Paul Pogba qui s’attendait à ce que son ancien coéquipier de la Juve finisse plutôt en Premier League.

Après un mercato estival très agité qui a vu débarquer de nouveaux visages (Greenwood, Wahi, Rowe, Højbjerg…), l’OM a officialisé un autre renfort surprise le 17 septembre dernier. Adrien Rabiot (29 ans) s’est engagé pour deux saisons avec le club phocéen, alors que le milieu de terrain de l’équipe de France semblait avoir l’embarras du choix parmi plusieurs cadors européens cet été. Un très joli coup sur le papier donc pour l’OM.

Pogba voyait Rabiot en Premier League

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba évoque ce dossier et imaginait une autre issue que l’OM pour Rabiot : « Non, je ne suis pas surpris de voir Rabiot à Marseille, mais j’imaginais qu’il irait en Angleterre », confie le joueur de la Juventus.

« Tout s’est fait rapidement »

Présenté en conférence de presse par l’OM le 18 septembre, Rabiot s’était d’ailleurs confié sur ses autres options du mercato : « J'ai eu des discussions avec certains clubs, j'ai aussi voulu prendre du temps pour récupérer et souffler, et après il y a des clubs qui ne m'ont pas convaincu par le projet sportif, puis j'ai reçu un message de Mehdi Benatia et tout ça s'est fait rapidement en fait », précisait la nouvelle recrue de l’OM.