PSG : Il déballe tout sur le geste obscène de Kylian Mbappé

Le 13 novembre 2022, le PSG s'imposait largement et facilement (5-0) face à l'AJ Auxerre. En marge de cette rencontre, Kylian Mbappé avait fait polémique. La raison ? Un geste obscène effectué en direction de Kays Ruiz, son ancien partenaire à Paris, en revenant aux vestiaires. Mais voilà qu'il n'y avait rien d'insultant à en croire la version de celui qui était alors à l'AJA.

Parti du PSG à l'été 2021, Kays Ruiz avait retrouvé le club de la capitale quelques mois plus tard. En effet, après un retour manqué au FC Barcelone, le milieu offensif s'est engagé avec l'AJ Auxerre. En novembre 2022, Kays Ruiz était alors au Parc des Princes avec l'AJA. Une polémique avait ainsi vu le jour suite à un geste obscène de Kylian Mbappé, qui s'était tenu les parties intimes, en direction de Kays Ruiz.

« Rien de méchant »

Que s'est-il réellement passé entre Kylian Mbappé et Kays Ruiz ? Ce dernier a fait la lumière sur cet événement remontant à 2022. A l'occasion d'un live avec Ange GR, Kays Ruiz a expliqué : « Kylian et moi, on aimait bien rigoler dans le vestiaire déjà au PSG. On s’est fait une petite blague, il a fait ce qu’il a fait. Mais rien de méchant, il ne s’est rien passé du tout ».

« Des fous les gens »

« Carrément, après je suis allé dans le vestiaire du PSG, j’étais posé avec lui, on parlait normal. Je reçois un tas de messages, « il s’est passé quoi ? ». Kylian il me dit quoi, « je vais faire un démenti, c’est des fous les gens ». C’est là où tu te dis que les médias et les gens, ce qu’ils peuvent inventer, ils vont l’inventer », a ajouté l'ex-joueur du PSG et de l'AJ Auxerre.