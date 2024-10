Sexe, alcool, fêtes… Révélations croustillantes sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté comme le gendre idéal, comme un joueur soucieux de son image aussi bien sur qu'en dehors du terrain, Kylian Mbappé a balancé les certitudes autour de sa personne suite à sa virée à Stockholm. Une jeune femme aurait porté plainte pour viol et viserait directement le membre du Real Madrid. Comme indiqué par plusieurs journalistes, Mbappé se laisse aller depuis quelque temps.

A 25 ans, Kylian Mbappé traverse une grave crise de confiance, d’image aussi. Et certains diront que sa crise d’adolescence arrive à un âge plus tardif. Quoi qu’il en soit, le joueur du Real Madrid est dans la tourmente après qu’une plainte pour viol et agression sexuelle ait été déposée en Suède. L’entourage de Mbappé est certain qu’elle vise l’international français, de passage à Stockholm entre le 9 et 11 octobre. Selon Expressen, Kylian Mbappé est considéré comme «raisonnablement suspect» dans cette enquête préliminaire, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Depuis l’annonce de cette affaire, les questions sont nombreuses autour de Mbappé.

La Suède, une destination en vogue ?

L’une d’elles concerne la destination en elle-même. Pourquoi Stockholm ? Le journaliste Romain Molina a sa petite idée. « Ce sont des gens qui ont une certaine fortune. Visiblement, les soirées sont très chaudes. Parfois, tu es en boîte de nuit et on va te toucher légèrement les parties génitales pour te faire comprendre que tu vas passer une soirée enflammée à l’hôtel » a-t-il déclaré sur Youtube.

Mbappé a profité des nuits parisiennes

Au cours de sa vidéo, Molina précise que Mbappé commence à avoir «une certaine consommation d’alcool » et « à sortir beaucoup ». Sur RMC, Daniel Riolo possède les mêmes informations. Selon le chroniqueur, cela est lié à l’influence de son entourage. «La vie de Paris et la rencontre avec certaines personnes ont créé une bascule. Il a découvert tardivement les soirées » a-t-il lâché durant l’After Foot.