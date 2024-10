Mbappé - Qatar : Du très lourd sur le point d’être balancé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein conflit avec le PSG pour des raisons de salaires et primes impayés, Kylian Mbappé subirait de grosses pressions de la part des hautes instances du club depuis Doha, au Qatar. Daniel Riolo dénonce ces actes depuis maintenant plusieurs mois, et l’éditorialiste en a remis une couche dans l’After Foot en indiquant que de nouveaux dossiers allaient sortir.

La rupture est désormais totale entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, qui se retrouvent en pleine procédure sous fond de litige d’ordre financier. Mais en réalité, ce malaise serait bien plus profond, puisqu’il semblerait que les propriétaires qataris du PSG mettent une grosse pression sur l’attaquant français et menacent même de divulguer certains vieux dossiers d’ordre privé.

« Le Qatar veut tout déballer »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est livré sans détour sur les coulisses du clash Mbappé - PSG : « Depuis l’été dernier, on sait qu’entre les deux parties on se livre une guerre terrible avec un pourrissement de la situation et une volonté de salir l’image du joueur. On l’a dit plein de fois. Quand on le dit, on est accusé de prendre parti. Non, on s’en tient à relater des faits et à donner des informations. D’ailleurs, il y a de plus en plus d’affaires qui sortent, et je vous préviens, il y en a d’autres qui vont sortir, parce qu’on est arrivé à un stade où, côté Qatar, on veut tout déballer et que côté Mbappé on est prêt à tout pour se défendre et répliquer. Donc le feuilleton n’est pas terminé », indique le chroniqueur.

« Si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire...

Et Riolo fait notamment référence à une histoire d’avortement sur lequel le PSG voudrait s’appuyer pour faire pression sur le clan Mbappé : « Derrière cette histoire il y a une tentative de chantage à la prolongation de contrat. C’était il y a deux ans et demi. Mbappé a eu une relation d’ordre privé avec une femme qui est tombée enceinte, c’était un enfant non désiré donc avortement à l’hôpital américain. Il n’y a pas eu de plainte de la fille. On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression : “si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image.” Pour le faire chanter ». Des révélations pour le moins troublantes. Reste à savoir comment évoluera ce litige dans les semaines à venir.