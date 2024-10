Neymar : Une date est fixée pour son grand retour !

Pierrick Levallet

L’aventure de Neymar a rapidement viré au cauchemar en Arabie Saoudite. Transféré à Al-Hilal pour 90M€, l’ancien du PSG a été victime d’une grave blessure au genou qui l’a éloignée des terrains pendant plus d’un an. Mais le calvaire est terminé pour le Brésilien. Une date a d’ailleurs été fixée pour son grand retour.

Parti du PSG en 2023, Neymar pensait vivre une aventure plaisante en Arabie Saoudite. Al-Hilal l’a recruté pour 90M€, et le Brésilien était particulièrement attendu. Mais quelques jours après son transfert, l’international auriverde a été victime d’une grave blessure au genou. Résultat, la star de 32 ans a été éloignée des terrains pendant plus d’un an.

Neymar de retour à la compétition en 2025 ?

Mais après avoir vécu un véritable cauchemar, Neymar voit enfin le bout du tunnel. L’ancien du PSG a déjà commencé à travailler sur le terrain pour revenir. Et comme le rapporte SPORT, Al-Hilal devrait récupérer son attaquant vedette début 2025. Neymar devrait donc faire son grand retour d’ici quelques mois.

Un avenir en MLS après l'Arabie Saoudite ?

Mais alors que la fin de son calvaire approche, Neymar aurait d’autres idées pour son avenir. Le Brésilien songerait notamment à quitter l’Arabie Saoudite dès l’été prochain, lorsque son contrat avec Al-Hilal arrivera à expiration. L’Inter Miami ferait partie de ses prétendants. Neymar y retrouverait Lionel Messi, mais aussi Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. À suivre...