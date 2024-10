Neymar - Messi : Grande surprise après le PSG ?

Pierrick Levallet

Parti du PSG en 2023, Neymar n’a pas vécu une idylle en Arabie Saoudite. Transféré à Al-Hilal, le Brésilien a ensuite été victime d’une grave blessure au genou et n’a donc plus joué depuis presque un an. Son retour à la compétition approche. La star de 32 ans ne compterait toutefois pas s’éterniser dans le championnat saoudien, puisqu’il prévoirait de rejoindre un certain Lionel Messi.

Recrue star du mercato 2017 du PSG, Neymar a quitté la capitale en 2023. Le Brésilien a été transféré en Arabie Saoudite en 2023. Mais après avoir rejoint Al-Hilal, la star de 32 ans a été victime d’une grave blessure au genou. L’international auriverde n’a donc plus joué depuis presque un an. Mais alors que son retour approche, Neymar songerait déjà à son avenir.

Mercato : Vinicius Jr va remplacer Neymar en Arabie Saoudite ? https://t.co/VP6iNPxzRJ pic.twitter.com/Pi9n1PCZyO — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

Neymar et Messi de nouveau réunis en MLS ?

Comme le rapporte SPORT, l’ancien du PSG est en fin de contrat en juin prochain avec Al-Hilal. Et il serait dans le viseur de l’Inter Miami. Neymar y retrouverait Lionel Messi après leur départ du PSG, mais pas seulement. Le Brésilien rejoindrait également d’autres joueurs qu’il a connus au FC Barcelone comme Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets.

L'Inter Miami prépare un contrat de 5 ans

L’Inter Miami espérerait faire signer un contrat de cinq ans à Neymar. Ce dernier deviendrait ainsi l’une des figures de la franchise de David Beckham, aux côtés de Lionel Messi. Reste maintenant à voir si l’équipe de MLS parviendra à trouver un terrain d’entente avec l’ancienne vedette du PSG. À suivre...