Mercato - PSG : Transfert historique, il fait une annonce !

En 2011, le PSG passe sous pavillon qatari et va rapidement réaliser un mercato très agité pour chambouler son effectif sous les ordres de Leonardo, fraîchement nommé directeur sportif. Cet été-là, le club de la capitale va d’ailleurs réaliser le plus gros transfert de son histoire en lâchant 42M€ pour recruter Javier Pastore. Un transfert historique sur lequel est revenu l’Argentin.

Pastore s'enflamme pour son transfert au PSG

« À l'époque, il s'agissait d'une somme record pour le PSG, où j'arrivais en tant que première acquisition majeure sous l'égide des Qataris. Ils ont tellement cru en moi et, avec Palerme, c'est l'équipe que je continue de suivre avec passion », s’enthousiasme El Flaco dans des propos accordés à Flashscore.

«J'ai vécu de très grands moments sur le plan footballistique»

« Une pression ? Absolument pas. En fait, sur le terrain, je n'ai jamais ressenti de pression, j'ai toujours joué comme je venais, de manière naturelle. Je ne pensais qu'à jouer, je ne sentais presque rien autour de moi, même si, en regardant les photos, je me rends compte que j'ai vécu de très grands moments sur le plan footballistique », ajoute Javier Pastore.