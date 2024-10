Officiel : Un changement majeur est annoncé par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans l’organigramme du Paris Saint-Germain depuis 2021 après son passage comme joueur, Yohan Cabaye a officiellement été nommé directeur sportif du centre de formation et de préformation. Un changement annoncé ce mercredi qui était dans les tuyaux ces derniers mois comme vous l’avait révélé en exclusivité le 10 Sport.

Promotion pour Yohan Cabaye. Après un passage comme joueur dans la capitale entre janvier 2014 et juin 2015, l’ancien milieu de terrain a depuis intégré l’organigramme du PSG, d’abord comme coordinateur sportif en 2021 puis en tant que directeur sportif adjoint du centre de formation en 2023. Et c’est un nouveau rôle qui l’attend désormais.

Cabaye nommé directeur sportif du centre de formation et de préformation

Ce mercredi, le PSG a officialisé la nomination de Yohan Cabaye en tant que directeur sportif du centre de formation et de préformation. Un changement que vous avait révélé en exclusivité le10sport.com dès le mois de juin, à la suite du départ de Luca Cattani officialisé durant l’été. Dans son communiqué, le club explique que Yohan Cabaye « pilotera l’accompagnement des jeunes à chaque étape de leur parcours sportif, socio-éducatif et scolaire, de la préformation à la formation, tout en maintenant une relation étroite avec leurs familles ». Le PSG rappelle par ailleurs l'importance qu’il « accorde à la formation et à l'accompagnement de la nouvelle génération, pour continuer de s’appuyer sur l’incroyable vivier de jeunes talents franciliens, dont de plus en plus font leurs débuts en équipe première. »

« C’est là que se construit l’avenir du Club »

« Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance, s’est réjoui le nouveau directeur sportif du centre de formation et de préformation du PSG. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents. Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du Club ».