Mbappé accusé de viol : Un autre scandale est révélé au grand jour

Axel Cornic

C’est un déballage public qui a lieu en ce moment, avec Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain qui semblent se livrer une véritable guerre ouverte. On apprend notamment que le club parisien n’a pas eu le moindre scrupule à utiliser des affaires d’ordre privé pour mettre la pression sur son ancienne star, qui évolue désormais au Real Madrid.

Décidément, on a fait mieux comme séparation. Depuis désormais plus d’un an et son annonce de ne pas vouloir prolonger, Kylian Mbappé semble être la cible du PSG. Cela est passé notamment par une mise à l’écart et des menaces au cours de l’été 2023, mais depuis quelques jours on en apprend toujours plus sur les agissements du club parisien.

Mbappé - Real Madrid : Le PSG prépare sa vengeance sur le mercato https://t.co/eaqX1vEA0M pic.twitter.com/0Nnzwpwh6U — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

« Derrière cette histoire il y a une tentative de chantage à la prolongation de contrat »

Une affaire d’ordre privé remontant à 2021 a en particulier attiré l’attention, avec le PSG qui l’aurait utilisé pour mettre une grosse pression sur Kylian Mbappé. « C’est une affaire révélée sur Twitter par une personne que je ne connais pas, mais il s’avère que tout ce que dit cette personne est juste. C’est une affaire d’ordre 100% privée. Donc si on en parle c’est parce que désormais c’est sur la place publique et surtout que derrière cette histoire il y a une tentative de chantage à la prolongation de contrat » a assuré Daniel Riolo, au micro de RMC Sport.

« Si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image »

« C’était il y a deux ans et demi » a précisé Riolo dans l’After Foot de ce mardi 15 octobre, dévoilant la véritable histoire opposant Mbappé au PSG. « Mbappé a eu une relation d’ordre privé avec une femme qui est tombée enceinte, c’était un enfant non désiré donc avortement à l’hôpital américain . Il n’y a pas eu de plainte de la fille. On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression : “si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image.” Pour le faire chanter ».