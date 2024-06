EXCLU - PSG : Un nouveau poste pour Yohan Cabaye

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Coordinateur sportif du centre de formation du PSG et très apprécié des dirigeants parisiens, Yohan Cabaye va prendre de nouvelles fonctions. Selon nos informations, l’ancien milieu de terrain se dirige vers le poste de directeur du centre.

Cet été, le PSG se prépare à vivre plusieurs changements dans son organisation interne. Comme révélé par L’Equipe et le Parisien , le directeur du football, de la formation et de la préformation, Luca Cattani, quitte ses fonctions. Une démission pour raison personnelle et une mission qui prendra fin dans quelques jours. Pour le remplacer, Paris a pensé à un homme de confiance. Selon nos informations, il s’agit de Yohan Cabaye. Coordinateur sportif du centre de formation depuis plusieurs saisons maintenant, l’ancien milieu de terrain du PSG se dirige vers le poste de direction occupée par Luca Cattani.

Camara, le prochain dossier

Sauf retournement de situation, Yohan Cabaye prendra ses fonctions début juillet. Dans le même temps, le PSG dispose d’un autre dossier sur le feu, celui de Zoumana Camara. Selon nos sources, l’actuel entraîneur des U19 parisiens, dont le contrat prend fin à l’issue de ce mois, n’a pas encore reçu de proposition de la part de ses dirigeants. Récemment sacré champion de France suite à la victoire des titis parisiens contre l’AJ Auxerre (3-1, Papus Camara n’a quant à lui pas encore fait part de sa décision. Courtisé par plusieurs clubs ces dernières semaines, et notamment par le Red Star, il ne serait pas impossible de le voir tenter l’aventure dans le monde professionnel.