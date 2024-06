Mbappé : Une star du PSG annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé s'est confié sur l'état de forme de son compatriote français pour la suite de cet Euro 2024. Et le numéro 10 parisien, qui vante son duo de choc avec le capitaine des Bleus, estime faire des ravages au cours de cette compétition avec Mbappé.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023, Ousmane Dembélé a donc retrouvé son compère Kylian Mbappé au Parc des Princes et a évolué à ses côtés ces derniers mois. Finalement, la collaboration ne continuera pas en club puisque Mbappé a décidé de quitter le PSG pour s'engager libre avec le Real Madrid. Mais Dembélé évolue à ses côtés actuellement avec l'équipe de France pour l'Euro 2024.

Mercato : Le PSG prêt à faire une folie à 100M€ ? https://t.co/PqmmK7N45R pic.twitter.com/7rvahysuuU — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

« J’espère qu'on va faire mal »

Interrogé au micro du Mag sur TF1 , Ousmane Dembélé a évoqué son association en attaque chez les Bleus avec l'ancienne star du PSG : « Mbappé ? On se trouve les yeux fermés, je sais où il attend le ballon. J’espère que dans cet Euro on va faire mal et gagner beaucoup de matches », indique Dembélé.

Dembélé fait son mea culpa