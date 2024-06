PSG : Il l’a «en travers de la gorge», Mbappé vole à son secours

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani n’était pas encore un joueur du PSG, mais allait le devenir huit mois plus tard. En décembre 2022, l’attaquant français avait une balle de match en finale de Coupe du monde contre l’Argentine, mais s’est raté à son grand désarroi. Kylian Mbappé, avant d’entamer l’Euro en Allemagne, l’a dédouané de toute responsabilité dans la défaite des Bleus.

À l’approche des 10 dernières minutes du temps réglementaire le 14 décembre dernier, Randal Kolo Muani parvenait à faire le break pour l’équipe de France en demi-finale de Coupe du monde face au Maroc après son entrée en jeu (2-0). Alors que les Bleus étaient malmenés en première mi-temps et accusant un retard de deux buts, Randal Kolo Muani était lancé avec Marcus Thuram à la place d’Olivier Giroud et d’Ousmane Dembélé.

«Je l’ai encore en travers de la gorge et je l’aurai à vie»

À l’origine de la révolte des Bleus, Randal Kolo Muani avait une balle de but au terme de la prolongation, mais a manqué son face-à-face avec Emiliano Martinez, le portier argentin, qui a repoussé sa volée et envoyé les deux sélections aux tirs au but. Une séance que l’équipe de France a perdu (3-3 puis 2-4). Pour beIN SPORTS , Randal Kolo Muani ne cachait pas sa déception et sa peine en février 2023.



« Je la regarde encore, je la connais par cœur. Dans ma tête, je me suis dit : « Randal, il faut que tu tires ». J’ai essayé de tirer au premier poteau, le gardien fait un très bel arrêt et la sort bien. J’ai perdu ce duel. Après, je pense que qu’il y avait d’autres solutions, je pouvais le lober, je pouvais trouver Kylian parce qu’il était aussi sur un bon angle. Mais sur l’action, je ne le vois pas, parce que le ballon vient comme ça. Et moi, je vais direct comme ça (droit devant) et je ne vois pas Kylian (à gauche). C’est après, quand tu regardes la vidéo que tu vois qu’il y a d’autres possibilités mais c’est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Je l’ai encore en travers de la gorge et je l’aurai à vie ».

«On a tous ces moments qu’on regrette dans notre carrière»