PSG : «Wow», Mbappé a choqué Al-Khelaïfi

En 2017, devançant une concurrence XXL, le PSG aura réussi à s’offrir le transfert de Kylian Mbappé. Débarqué en provenance de l’AS Monaco, le crack français avait réussi à faire une très bonne impression lors de sa conférence de presse de présentation malgré son très jeune âge à l’époque. Au point même que Nasser Al-Khelaïfi soit choqué par Mbappé après cet exercice devant les journalistes.

L’histoire d’amour aura donc duré 7 ans entre le PSG et Kylian Mbappé. Cela s’est terminé en cette année 2024 alors que cela avait débuté à l’été 2017, lors d’un mercato XXL du club de la capitale. Après Neymar, le PSG aura réussi à faire venir Mbappé de l’AS Monaco, moyennant 180M€. Un très gros coup pour les Parisiens, qui s’offraient là le plus grand talent du football français.

Al-Khelaïfi impressionné par Mbappé

A peine majeur à son arrivée au PSG, Kylian Mbappé faisait déjà preuve d’une immense maturité. On avait d’ailleurs pu le vérifier lors de sa conférence de présentation lors de laquelle le Français parlait extrêmement bien. L’Equipe Explorer raconte d’ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi était ressorti choqué de cette conférence de presse, lâchant un « wow » à ses collaborateurs face à ce qu’il avait vu de Mbappé.

Il y a eu Beckham… et Mbappé !