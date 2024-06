Le boss du PSG reçoit une proposition historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le contact est rompu entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi. Le refus de la Mairie de Paris de céder le Parc des Princes aux dirigeants du PSG a été la goutte de trop. Après avoir envisagé divers scénarios, le responsable qatari a fait part de son désir de quitter Paris. Il disposerait de plusieurs propositions, dont l'une du maire d'Aulnay-sous-Bois.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a pris une décision fortement controversée. « C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc » avait-il déclaré en février dernier. Une décision prise après un bras de fer interminable avec la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes. Anne Hidalgo a fait savoir à de nombreuses reprises que l'enceinte ne sera pas vendu, alors même que le PSG souhaite posséder son propre stade.

La Mairie fait un pas en direction du PSG

Récemment, Pierre Rabadan a fait un pas vers le PSG en invitant certains supporters à une réunion et en ouvrant la porte à d'autres solutions. « Il y a des solutions techniques qui ne sont pas la vente directe puisque ça, on s'est prononcé clairement (contre, NDLR) là-dessus, mais qui existent pour que le PSG reste dans son Parc des Princes. Des solutions qui permettent au club et au stade d’évoluer. Quand on est des partenaires, il faut se parler » a déclaré l'adjoint en charge des Sports. Pour l'heure, Al-Khelaïfi campe sur ses positions. Il dispose de plusieurs propositions pour bâtir un nouveau stade, notamment à Aulnay-sous-Bois.

« J'ai écrit à Nasser al-Khelaïfi »