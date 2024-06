Mbappé : Nouvelle allusion de Deschamps sur ses galères au PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Furieuse de voir son numéro 7 partir pour 0€, la direction du PSG lui en a fait voir de toutes les couleurs ces derniers mois. Interrogé sur Kylian Mbappé, Didier Deschamps a tenu à mettre en lumière sa capacité à bien réagir dans ce genre de situations.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG, et ce, pour une durée de deux saisons. Alors qu'une option d'une année supplémentaire a été négociée avec le club parisien, le capitaine de l'équipe de France a décidé de ne pas l'activer. En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a vu sa direction lui faire payer son choix. En effet, le numéro 7 du PSG a été mis au placard pendant plusieurs semaines l'été dernier. L'écurie parisienne voulant pousser Kylian Mbappé à prolonger ou à partir il y a un an.

Deschamps s'enflamme pour Mbappé

Alors qu'il a renoncé à certaines primes de fidélité, Kylian Mbappé a retrouvé le groupe de Luis Enrique en début de saison. Toutefois, lorsqu'il a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi au mois de février, il a vu son temps de jeu baisser considérablement. Maintenant que son transfert vers le Real Madrid a été officialisé, Kylian Mbappé peut tourner la page PSG et se concentrer pleinement sur l'Euro 2024 avec l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps a évoqué le cas de son capitaine et numéro 10 lors d'un entretien accordé au Figaro , ne tarissant pas d'éloges à l'égard de son protégé.

«Il a cette capacité d'être hors norme»