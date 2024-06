Mercato - PSG : Un transfert à 83M€ plombé par Guardiola ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait bouger sur le mercato cet été pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale voudrait notamment recruter un nouvel attaquant et penserait ainsi à Julian Alvarez. L'Argentin est estimé à 83M€ par Manchester City. Mais Pep Guardiola pourrait plomber lui-même un potentiel transfert du crack de 24 ans.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui est officiel, le PSG devrait se montrer très actif sur le mercato cet été. Le10Sport.com vous a révélé que le club de la capitale avait l’intention de mettre la main sur un nouvel ailier gauche, mais ce n’est pas tout. Les Rouge-et-Bleu voudraient aussi recruter un nouvel attaquant de pointe.

Le PSG garde un œil sur Julian Alvarez

Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués au cours des derniers mois. Victor Osimhen, Benjamin Sesko, Marcus Rashford... Mais le PSG aurait aussi des vues sur Julian Alvarez. Manchester City attendrait aux alentours de 83M€ en cas de transfert du champion du monde argentin. Mais Pep Guardiola pourrait plomber lui-même cette opération.

«Guardiola le voit comme un joueur clé»