Mercato : Le PSG a tranché pour ce joueur de Deschamps !

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, Youssouf Fofana devrait quitter l’AS Monaco lors du mercato estival. En ce sens, l’international français a souvent été lié à un intérêt du PSG, mais il ne figure en réalité pas sur les tablettes du club de la capitale. Le milieu de 25 ans est en revanche dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League.

Arrivé il y a quatre ans en provenance de Strasbourg, Youssouf Fofana arrive au terme de son aventure à l’AS Monaco. Il ne reste qu’un an de contrat à l’international français (18 sélections), retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France et qui devrait changer de club cet été.

Le PSG ne pense pas à Fofana

S’il a souvent été annoncé dans le viseur du PSG, Youssouf Fofana n’est en réalité pas dans les plans du club de la capitale, comme indiqué par Le 10 Sport . Le profil du milieu de terrain âgé de 25 ans ne correspond pas à ce que recherche Luis Enrique, une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui ajoute que le PSG étudie d’autres pistes à ce poste.

Manchester United, la Juventus et l’AC Milan intéressés

D’après Fabrizio Romano, plusieurs clubs anglais surveillent en revanche Youssouf Fofana. Selon nos informations, Manchester United s’est déjà positionné afin de s’attacher ses services. En Serie A, la Juventus et l’AC Milan sont également intéressés par le joueur de l’AS Monaco.