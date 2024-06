EXCLU - Mercato : Manchester United veut Youssouf Fofana (AS Monaco) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon les informations exclusives du 10 Sport, Manchester United se lance dans le dossier Youssouf Fofana. Soucieux de relever un nouveau challenge, le milieu de terrain de l’équipe de France est sur le départ de l’AS Monaco et la Premier League fait partie de ses plans…

Après cinq saisons passées sous les couleurs de l’AS Monaco, Youssouf Fofana est sur le départ. Comme cela a été évoqué par plusieurs de nos confrères, le milieu de terrain français est effectivement un sujet du mercato estival. Selon nos sources, c’est le joueur en personne qui souhaite quitter le Rocher. A l’écoute, les dirigeants monégasques ont accepté de lui donner un bon de sortie. Pour rappel, Youssouf Fofana n'a plus qu'un an de contrat (juin 2025).

Manchester United pense à Fofana

Pour la suite de sa carrière, Youssouf Fofana veut franchir un vrai cap. Le regard porté vers les championnats étrangers, il a une affection toute particulière pour la Premier League… Un championnat dans lequel un club est déjà fortement positionné sur l’international français de 25 ans. Selon nos informations, il s’agit de Manchester United !

La Juventus et le Milan AC positionnés

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’intérêt de Manchester United est le plus vif dans le dossier Youssouf Fofana. Mais le club récemment repris par le groupe INEOS n’est pas dans une grande santé financière. Et face aux attentes monégasques, Manchester United risque de ne pas pouvoir s’aligner sur le prix demandé… Par ailleurs, sur la scène européenne, deux clubs ont aussi pris des renseignements ces dernières semaines. Il s’agit des deux géants italiens, un championnat dans lequel Fofana a la cote : le Milan AC et la Juventus Turin.