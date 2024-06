EXCLU : Manchester United dans une situation délicate

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après la reprise du club par le groupe INEOS, Manchester United est en pleine réflexion. La question du coach devient centrale avec plusieurs scénarios encore possibles. Le tout sur un fond de problématique financière et d’un mercato qui ne sera pas aussi important qu’attendu. Voici nos informations.

En s’offrant Manchester United, INEOS a réalisé son rêve de grandeur. L’écurie anglaise est l’une des plus historiques du football européen. Une machine à cash, comme le Bayern Munich ou le Real Madrid, qui souffre toutefois de résultats sportifs décevants ces dernières années. Et pour relancer la machine macunienne, INEOS n’a pas encore totalement tranché. La question de l’entraîneur, centrale, n’est toujours pas réglée. Et elle illustre parfaitement les difficultés du moment.

Ten Hag maintenu ?

Sur le fil depuis des mois, Erik ten Hag est toujours un sujet de réflexion pour les nouveaux propriétaires. La volonté de changer de coach est là mais difficile de trouver chaussure à son pied… Selon nos informations, Manchester United a entamé des démarches très concrètes auprès de deux techniciens : Gary Southgate et Roberto de Zerbi. Le premier est aux commandes de la sélection anglaise pour l’Euro et n’est donc pas disponible, pour le moment. Le second est un dossier compliqué puisqu’il termine une excellente aventure avec Brighton et se montre « gourmand ». La possibilité de voir Erik ten Hag sur le banc de Manchester United la saison prochaine est là. En tout cas pour les débuts…

L’autre problématique du club est financière. Manchester United n’a plus autant d’aisance que par le passé et les nouveaux dirigeants se montrent prudents. Il n’y aura pas de gros mercato cet été. E recrutement mancunien se fera sur des jeunes prospects, à moindre frais. Malgré les espoirs des supporters de voir de grosses pointures arriver, ce seront des débuts plutôt calmes pour cette nouvelle ère.

Vers un petit mercato

L’autre problématique du club est financière. Manchester United n’a plus autant d’aisance que par le passé et les nouveaux dirigeants se montrent prudents. Il n’y aura pas de gros mercato cet été. E recrutement mancunien se fera sur des jeunes prospects, à moindre frais. Malgré les espoirs des supporters de voir de grosses pointures arriver, ce seront des débuts plutôt calmes pour cette nouvelle ère.