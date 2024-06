Après l’arrivée de Mbappé, un grand nom revient au Real Madrid !

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid a officialisé la signature de Kylian Mbappé le 3 juin dernier. Une nouvelle star débarque donc dans le club madrilène pendant qu'une autre, Toni Kroos, s'en va. Le milieu de terrain allemand a décidé de prendre sa retraite mais il est déjà de retour au Real dans un rôle complètement différent.

Vainqueur de sa quinzième Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le Real Madrid nage en plein bonheur. En plus de ce nouveau titre, le club madrilène a encore régalé ses supporters en annonçant l'arrivée de Kylian Mbappé. Cependant, le futur ex-joueur du PSG ne goûtera pas aux offrandes de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand a raccroché les crampons mais il ne s'éloigne pas de la Maison Blanche pour autant.



Mbappé : Le Real Madrid prépare encore une folie https://t.co/T94aSqbo5t pic.twitter.com/VL01JUdJyY — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Kroos revient au Real

Toni Kroos est déjà de retour au Real Madrid ! L'homme aux cinq Ligue des champions avec le club espagnol occupera un poste au centre de formation. « Je travaillerai à l’académie du Real Madrid. Il est clair que je ne vais pas m’impliquer dans 18 projets maintenant pour être aussi occupé que je l’étais lorsque j’étais un joueur actif », a avoué Toni Kroos vendredi dernier pour Kicker . Et du côté du Real Madrid, on va même encore plus loin, jusqu'à espérer un retournement de situation avec le milieu de terrain.

Ancelotti ne perd pas espoir...