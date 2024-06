Clash - PSG : Un ancien de l’OM vole à la rescousse de Mbappé !

Thomas Bourseau

Boudewijn Zenden a été un joueur de l’OM l’espace de deux saisons à la fin des années 2000. Mais son allégeance à l’Olympique de Marseille n’a pas altéré son objectivité envers Kylian Mbappé qui a brillé chez l’ennemi au PSG. D’ailleurs, le Néerlandais est monté au créneau par rapport à son clash avec la direction parisienne.

Kylian Mbappé n’a pas vécu la saison la plus facile de sa carrière. Ecarté par le PSG l’été dernier en raison de sa décision de ne pas prolonger, Mbappé a manqué une grosse partie de la préparation physique et a même été menacé d’être transféré par son président Nasser Al-Khelaïfi s’il campait sur ses positions. Mbappé racontait pendant sa conférence de presse du 4 juin, dans la foulée de l’annonce de son arrivée au Real Madrid, que Luis Campos et Luis Enrique l’avaient « sauvé » . « On m’a parlé violemment. J’ai pensé ne jamais jouer (de la saison avec le PSG), on me l’a fait comprendre, on me l’a dit en pleine face ».

«Dans le doute, tu n'es jamais bien»

Le coup d’envoi de l’Euro en Allemagne sera donné le vendredi 14 juin en Allemagne - Écosse. Pour ce qui est de l’équipe de France, il faudra attendre lundi prochain pour l’opposition face à l’Autriche. Le capitaine des Bleus sera « la star de l’Euro » aux yeux de Boudewijn Zenden. L’ex-joueur de l’OM a volé au secours de Kylian Mbappé sur sa traversée du désert au PSG depuis l’été dernier pour L’Équipe . « Il sort d'une saison un peu compliquée, mais c'est tout à fait normal. Quand tu as des choses qui se passent autour de toi, que tu ne te retrouves plus dans l'effectif en début de saison, puis de nouveau dedans, remplaçant sur la fin du championnat... ça ne t'aide pas. Même si tu es le meilleur joueur du monde, tout cela a une influence sur ton jeu. Dans le doute, tu n'es jamais bien ».

«Tout est clair pour lui, cela va le libérer»