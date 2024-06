Mercato : Attendu après Mbappé, il répond au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Florian Wirtz (21 ans) a réalisé le doublé Bundesliga - Coupe d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen cette saison. En lice pour remporter l’Euro avec l’Allemagne cet été, le milieu offensif va s’éclater avec Jamal Musiala. Coéquipiers en sélection puis en club ? C’est la question qui lui a été posée alors que le Real Madrid l’attendrait en 2025 comme successeur de Kylian Mbappé en tant que recrue phare du mercato.

Le lundi 3 juin dernier était un jour de fête pour les socios merengue. En effet, le Real Madrid a annoncé la signature de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines saisons après s’être cassé les dents à plusieurs reprises ces dernières années pour le champion du monde tricolore. Relevo a même dévoilé ce mercredi un accord entre le Real Madrid et le clan Mbappé pour le jour de sa présentation au Santiago Bernabeu : le 16 juillet prochain devant plus de 85 000 personnes.

«Wirtz peut certainement jouer pour le Real Madrid»

Et après ? En marge du mercato estival de 2025, le comité directeur du Real Madrid présidé par Florentino Pérez prévoirait de faire de Florian Wirtz (21 ans) la future jeune star de la Casa Blanca. Compatriote du milieu offensif allemand, Michael Ballack a dernièrement fait savoir à Sport BILD que Wirtz était « prêt pour le Real Madrid ». « En termes de football, Wirtz peut certainement jouer pour le Real Madrid. Jude Bellingham l'a également démontré après son passage du BVB au Real Madrid : lorsque vous jouez avec des joueurs encore meilleurs, vous devenez encore meilleur ».

«C'est une question délicate. Jamal joue déjà pour le Bayern. Je me sens encore bien à Leverkusen»