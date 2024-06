Mercato - Real Madrid : énorme bouleversement pour une recrue ?

La rédaction

Depuis plusieurs jours, le Real Madrid fait les gros titres avec l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé. Si les Merengue pourraient bien voir débarquer d’autres éléments durant l’été, les dirigeants madrilènes semblent également se pencher sur le mercato estival 2025. La Maison Blanche pourrait bien tenter de s’attacher les services d’Alexander Arnold. Mais pour Dean Saunders, ce n’est pas à son poste traditionnel que l’Anglais devrait évoluer si il rejoint le Santiago Bernabéu.

La plus grosse arrivée de l’été au Real Madrid a été confirmée le 3 juin dernier, puisque les Merengue ont publié un communiqué confirmant la venue de Kylian Mbappé. Malgré le débarquement du Français, les têtes pensantes madrilènes ne semblent pas rassasiées et pensent déjà à la suite. L’été 2025 verra sûrement de nouveaux éléments rejoindre les Champions d’Europe, et parmi eux pourrait se trouver Trent-Alexander Arnold. Et pour Dean Saunders, ancien joueur de Liverpool, l’Anglais ne doit pas évoluer en tant que latéral droit à la Maison Blanche .

«Au milieu du terrain, je pense que c'est plus approprié»

Dans un entretien accordé à TalkSport , Dean Saunders à livré son opinion sur une arrivée d’Alexander Arnold au Real Madrid. Et l’ancien attaquant de Liverpool remet en cause les qualités défensives du latéral droit. Pour lui, c’est dans l’entrejeu qu’il doit évoluer : « J'ai dit dans le passé que si Trent Alexander-Arnold joue comme arrière droit, vous devez marquer deux buts parce qu'il en donne un. Mais au milieu de terrain, je pense que c'est plus approprié. Je pense que c'est un joueur très créatif, mais cela reste à voir. »

«Il s'accorderait parfaitement avec Bellingham»